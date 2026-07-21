Несмотря на дефицит бензина, челябинцы не стали массово пересаживаться на трамваи и троллейбусы

Несмотря на перебои с поставками бензина и длинные очереди на заправках, большинство челябинских автомобилистов продолжили пользоваться личными машинами. В мае, когда ситуация с топливом была стабильной, автобусы перевезли 10,8 миллиона пассажиров, троллейбусы — 1,5 миллиона, а трамваи — 2,2 миллиона человек.
В июне, когда некоторые АЗС начали вводить ограничения на отпуск топлива и появились первые очереди, показатели почти не изменились. Автобусами воспользовались 10,7 миллиона пассажиров, троллейбусами — 1,6 миллиона, а трамваями — 2,1 миллиона человек. Снижение пассажиропотока в трамваях в ведомстве объяснили ремонтом путей.
В июле ситуация с бензином стала наиболее напряжённой: автомобилисты часами стояли в очередях на заправках. Однако заметного перехода на общественный транспорт не произошло.
— Информация о пассажиропотоке в челябинской агломерации за июль пока не сформирована. Вместе с тем текущий пассажиропоток наблюдается на уровне предыдущих месяцев, — сообщили «ЕАН-Челябинск» в Миндортрансе.
Также в ведомстве подчеркнули, что перебоев с топливом для общественного транспорта нет. Большинство автобусов в агломерации работают на газе и дизельном топливе, которые остаются доступными.
Что делать, если оштрафовали в очереди на АЗС, ранее объяснили водителям Челябинской области.