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Несмотря на дефицит бензина, челябинцы не стали массово пересаживаться на трамваи и троллейбусы

Проблемы с бензином и очереди на АЗС в Челябинске не привели к заметному росту числа пассажиров общественного транспорта. По данным регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, пассажиропоток в июле остаётся примерно на уровне предыдущих месяцев.

Источник: Pchela.News

Несмотря на перебои с поставками бензина и длинные очереди на заправках, большинство челябинских автомобилистов продолжили пользоваться личными машинами. В мае, когда ситуация с топливом была стабильной, автобусы перевезли 10,8 миллиона пассажиров, троллейбусы — 1,5 миллиона, а трамваи — 2,2 миллиона человек.

В июне, когда некоторые АЗС начали вводить ограничения на отпуск топлива и появились первые очереди, показатели почти не изменились. Автобусами воспользовались 10,7 миллиона пассажиров, троллейбусами — 1,6 миллиона, а трамваями — 2,1 миллиона человек. Снижение пассажиропотока в трамваях в ведомстве объяснили ремонтом путей.

В июле ситуация с бензином стала наиболее напряжённой: автомобилисты часами стояли в очередях на заправках. Однако заметного перехода на общественный транспорт не произошло.

— Информация о пассажиропотоке в челябинской агломерации за июль пока не сформирована. Вместе с тем текущий пассажиропоток наблюдается на уровне предыдущих месяцев, — сообщили «ЕАН-Челябинск» в Миндортрансе.

Также в ведомстве подчеркнули, что перебоев с топливом для общественного транспорта нет. Большинство автобусов в агломерации работают на газе и дизельном топливе, которые остаются доступными.

Что делать, если оштрафовали в очереди на АЗС, ранее объяснили водителям Челябинской области.