Несмотря на дефицит бензина, челябинцы не стали массово пересаживаться на трамваи и троллейбусы

Проблемы с бензином и очереди на АЗС в Челябинске не привели к заметному росту числа пассажиров общественного транспорта. По данным регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, пассажиропоток в июле остаётся примерно на уровне предыдущих месяцев.