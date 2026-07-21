X-WATERS Волга соберет около трех тысяч пловцов в Нижнем Новгороде

Юбилейный старт пройдет в рамках российской серии чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS 2026. В центре города подготовят семь дистанций: 600 метров в ночное время, а также заплывы на 1, 2, 3, 5, 10 и 30 километров. Ночной старт и ультрадистанции 10 и 30 километров будут проведены впервые за всю историю проекта.