X-WATERS Волга соберет около трех тысяч пловцов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 25 и 26 июля состоится десятый массовый заплыв через Волгу X-WATERS Волга, сообщили организаторы. В соревнованиях примут участие около трех тысяч пловцов из 190 городов России и 10 стран, включая Аргентину, Китай, Испанию, Нидерланды, Эстонию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Латвию.
Юбилейный старт пройдет в рамках российской серии чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS 2026. В центре города подготовят семь дистанций: 600 метров в ночное время, а также заплывы на 1, 2, 3, 5, 10 и 30 километров. Ночной старт и ультрадистанции 10 и 30 километров будут проведены впервые за всю историю проекта.
Соревнования организованы при поддержке министерства спорта Нижегородской области. По словам управляющего партнера X-WATERS Александра Базанова, за десять лет Нижний Новгород стал российской столицей открытой воды, а участие в заплыве уже приняли более 20 тысяч атлетов.
Победители нижегородского этапа получат шанс побороться за призовые места чемпионата мира X-WATERS 2026. Итоги сезона подведут по сумме очков, набранных на всех стартах, а зачеты будут личными, корпоративными и клубными.
Организаторы отмечают, что X-WATERS также развивает спортивный туризм и привлекает внимание к проблеме загрязнения берегов водоемов. За годы проведения проекта его финишные медали получили участники из сотен городов, а сама серия стала одной из крупнейших международных плавательных инициатив.
Ранее сообщалось, что заплыв X-WATERS Волга пройдёт в Нижнем Новгороде 25−26 июля.
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