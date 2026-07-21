Госдума расширила перечень статей КоАП с выдворением мигрантов

Одновременно закон повышает штрафы по целому ряду миграционных статей. За нарушение правил въезда или режима пребывания минимальный штраф для иностранцев вырастет с двух до четырех тысяч рублей, а за повторное нарушение — с пяти-семи до семи-девяти тысяч. За незаконную трудовую деятельность штраф также увеличится с двух до четырех тысяч рублей, за повторную — с пяти-семи до семи-девяти тысяч. За нарушение правил приглашения иностранцев, представление ложных сведений при миграционном учете и другие нарушения штрафы также повышаются — в среднем с двух до четырех-шести тысяч рублей.