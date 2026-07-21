В Хабаровском крае 8 тысяч учителей получат новые меры поддержки

«Указ Президента вступил в силу 20 июля. Документ формирует единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для педагогов, в том числе молодых специалистов, уже действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас это 13 программ поддержки», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.