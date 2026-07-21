В Хабаровском крае 8 тысяч учителей получат новые меры поддержки

Более 8 тысяч школьных учителей Хабаровского края смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Они предусмотрены указом президента России и направлены на повышение престижа профессии педагога, улучшение условий труда и привлечение кадров в систему образования.
В регионе продолжат развивать программы поддержки и профессионального роста педагогов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Новый указ устанавливает единые федеральные стандарты поддержки учителей. Педагоги получат бесплатное дополнительное образование, методическое сопровождение, доступ к электронным образовательным ресурсам и учебным материалам, созданным за счёт бюджета.
Для специалистов, которые впервые приходят работать в школу, будет обязательно закрепляться наставник на срок не менее одного года.
«Указ Президента вступил в силу 20 июля. Документ формирует единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для педагогов, в том числе молодых специалистов, уже действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас это 13 программ поддержки», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Среди региональных мер поддержки — единовременное пособие молодым педагогам в размере восьми окладов, ежемесячные выплаты в первые три года работы, губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей и компенсация аренды жилья.
Кроме того, новый указ даёт учителям право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет педагогического стажа, бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц и бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности.
В министерстве образования и науки Хабаровского края уточнили, что новые меры поддержки не заменят и не уменьшат уже действующие региональные программы.
Напомним, с 1 января 2026 года по поручению губернатора Дмитрия Демешина оклады педагогов в регионе увеличены на 25%. Повышение коснулось работников школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и организаций среднего профессионального образования.