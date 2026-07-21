Суд в Прикамье вынес приговор начальнику УК за гибель пенсионерки от льда

Суд признал начальника участка управляющей компании виновным в гибели пенсионерки, на которую в марте 2026 года с крыши жилого дома упала наледь, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Трагедия произошла 27 марта в Кунгуре на улице Ленина. С крыши сорвалась ледяная глыба и упала на 85-летнюю женщину. Пенсионерка получила тяжёлые травмы и позже скончалась в больнице. Погибшая была ветераном труда, большую часть жизни проработала на Кунгурском кожевенно-обувном комбинате.
Было возбуждено уголовное дело, которое было поставлено на контроль в центральном аппарате СК. Следователи провели проверку, изъяли документацию, допросили свидетелей.
Выяснилось, что с января по март 2026 года начальник управляющей компании не обеспечил очистку кровли от снега и наледи. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.