Суд в Прикамье вынес приговор начальнику УК за гибель пенсионерки от льда

Выяснилось, что с января по март 2026 года начальник управляющей компании не обеспечил очистку кровли от снега и наледи. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.