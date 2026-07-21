В июле в Самаре прошла масштабная утилизация оружия

В Самаре в июле завершилась масштабная процедура по уничтожению разного вида оружия и боеприпасов. По данным Росгвардии Самарской области, все это хранилось на складе больше полугода, но владельцы так и не пришли за своим имуществом. Также утилизировали оружие, которые жители сами добровольно сдали.