В июле в Самаре прошла масштабная утилизация оружия

В Самаре в июле завершилась масштабная процедура по уничтожению разного вида оружия и боеприпасов. По данным Росгвардии Самарской области, все это хранилось на складе больше полугода, но владельцы так и не пришли за своим имуществом. Также утилизировали оружие, которые жители сами добровольно сдали.
«Завершила процедура уничтожения 2 200 единиц ружей, карабинов, пистолетов, револьверов и более 50 000 штук боеприпасов различного калибра», — уточнила пресс-служба ведомства.
Полученный после утилизации металлолом отправят на переплавку.
В 2026 году это уже вторая партия уничтоженного оружия: в первом квартале утилизировали около 1700 единиц невостребованного оружия.