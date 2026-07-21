В Ростове задержали местного жителя, устроившего стрельбу у ресторана «Магадан»

Инцидент произошел в Кировском районе города 19 июля. Между двумя посетителями ресторана возник конфликт. На улице между ними началась драка, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. После нескольких выстрелов фигурант скрылся с места на своем автомобиле.