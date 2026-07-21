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В Ростове задержали местного жителя, устроившего стрельбу у ресторана «Магадан»

Жителя Ростовской области, устроившего стрельбу у ресторана «Магадан» в Ростове-на-Дону, арестовали на два месяца. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: Коммерсантъ

Жителя Ростовской области, устроившего стрельбу у ресторана «Магадан» в Ростове-на-Дону, арестовали на два месяца. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе города 19 июля. Между двумя посетителями ресторана возник конфликт. На улице между ними началась драка, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. После нескольких выстрелов фигурант скрылся с места на своем автомобиле.

В ходе задержания у подозреваемого изъяли травматический пистолет и автомобиль. На транспортное средство наложен арест.