Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровый резерв региона планируют обучить «ментальному фитнесу»

На это власти готовы потратить порядка 100 тысяч рублей.

Правительство региона заказывает оказание услуг по профессиональному обучению лиц, включённых в резерв управленческих кадров Калининградской области, по программе повышения квалификации «Ментальный фитнес и психоэмоциональная устойчивость на государственной службе». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 21 по 27 июля. Итоги аукциона планируют подвести 28 июля. Максимальная цена контракта — 99 999,9 ₽ Исполнить его необходимо до 30 октября 2026 года. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта по 1 октября 2026 года. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

Обучение одного сотрудника обойдётся в 6 666,6 ₽ Предполагается, что квалификацию повысят 15 человек. Указанный объём программы — не менее 36 академических часов. Форма обучения — дистанционная, в том числе с помощью мобильных устройств. Формат обучения должен позволять слушателям проходить модули без отрыва от исполнения служебных обязанностей. Допускается включение в программу до двух вебинаров. Результаты оказанных услуг необходимо будет сдать в управление государственной службы и кадровой работы правительства Калининградской области.