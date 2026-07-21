Кадровый резерв региона планируют обучить «ментальному фитнесу»

Обучение одного сотрудника обойдётся в 6 666,6 ₽ Предполагается, что квалификацию повысят 15 человек. Указанный объём программы — не менее 36 академических часов. Форма обучения — дистанционная, в том числе с помощью мобильных устройств. Формат обучения должен позволять слушателям проходить модули без отрыва от исполнения служебных обязанностей. Допускается включение в программу до двух вебинаров. Результаты оказанных услуг необходимо будет сдать в управление государственной службы и кадровой работы правительства Калининградской области.