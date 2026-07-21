Силовики задержали подозреваемого в убийстве пермского бизнесмена Лукова

В октябре 2023 года возле бара на улице Первомайской в Орджоникидзевском районе Перми застрелили из огнестрельного оружия местного бизнесмена Александра Лукова. Следователи в тот же день возбудили уголовное дело. Через некоторое время силовики задержали партнера Лукова по бизнесу Руслана Шардакова, ему вменяли подстрекательство к убийству. Потом по этой же статье задержали его знакомого, хозяина речного теплохода-буксира Андрея Широкова. Суд назначил виновным наказание в виде 16 и 17 лет колонии строгого режима. В отношении исполнителя преступления дело было выделено в отдельное производство.