Блогерше, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток ареста

Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили о задержании 22-летней уроженки Пермского края после появления в интернете публикаций, где она снимает себя на видео обнаженной в общественных местах, материалы были направлены в следственные органы. В правоохранительных органах ранее сообщили РИА Новости, что в отношении Брагиной начата доследственная проверка по статье о развратных действиях.