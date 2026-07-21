Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогерше, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток ареста

Блогерше, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток ареста за хулиганство.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Блогерше Анастасии Брагиной, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении девушки был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Как следует из судебных материалов, протокол во вторник поступил в один из судов Москвы.

«Назначено 14 суток административного ареста», — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Тушинского суда подтвердила РИА Новости назначение административного ареста на 14 суток в отношении Брагиной.

Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили о задержании 22-летней уроженки Пермского края после появления в интернете публикаций, где она снимает себя на видео обнаженной в общественных местах, материалы были направлены в следственные органы. В правоохранительных органах ранее сообщили РИА Новости, что в отношении Брагиной начата доследственная проверка по статье о развратных действиях.