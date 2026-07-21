Онищенко назвал предотвратимые факторы риска развитие рака

«Это 15% курения. Второй все-таки фактор — инфекции. Почему инфекции? Гепатит В, C, рак шейки матки вызывает вирусная этиология, против которой сейчас у нас должна появиться вакцина, но уже можно прививаться. На третьем месте стоит алкоголь», — сказал Онищенко.