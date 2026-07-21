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Онищенко назвал предотвратимые факторы риска развитие рака

Онищенко назвал курение и инфекции предотвратимыми факторами риска развития рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Курение, инфекции и потребление алкоголя являются предотвратимыми факторами риска развития онкологического заболевания, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В ходе пресс-конференции в Москве он рассказал, что сегодня 40% всех случаев онкологии появляются в результате факторов риска, которые можно избежать.

«Это 15% курения. Второй все-таки фактор — инфекции. Почему инфекции? Гепатит В, C, рак шейки матки вызывает вирусная этиология, против которой сейчас у нас должна появиться вакцина, но уже можно прививаться. На третьем месте стоит алкоголь», — сказал Онищенко.

Он добавил, что на развитие онкологического заболевания влияет ожирение и дефицит физической активности.