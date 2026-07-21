Кто будет искать блох в чужих постелях

Что у нас в стране действительно хорошо, так это плюрализм мнений. Любую, даже самую спорную инициативу всегда можно обсудить и прокомментировать. На этот раз в очередной битве титанов сошлись председатель комитета по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Госдумы Российской Федерации Нина Останина и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Именно последнему в рамках укоренения высоких моральных ценностей в головах россиян пришла гениальная идея — начать штрафовать мужчин и женщин за супружеские измены. Даже суммы конкретные предложил — от 15 до 20 тыс. рублей. И не просто наказывать за измены, а еще и закрепить это на законодательном уровне.