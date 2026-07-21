Wildberries начал выплаты семьям погибших при атаке на тамбовский склад

В результате удара по логоцентру в Электростали, по данным властей, погиб один сотрудник, пострадали 57 человек. В Котовске скончались семь человек, а ранены еще 25. Утром 20 июля также проводилась эвакуация сотрудников склада в подмосковном Коледино, однако вскоре персонал вернулся к штатной работе.