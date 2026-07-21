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Wildberries начал выплаты семьям погибших при атаке на тамбовский склад

Накануне, 20 июля, Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии после ударов БПЛА по логистическим центрам в подмосковной Электростали и городе Котовске в Тамбовской области 18 июля. Об этом объявила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Источник: Коммерсантъ

Накануне, 20 июля, Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии после ударов БПЛА по логистическим центрам в подмосковной Электростали и городе Котовске в Тамбовской области 18 июля. Об этом объявила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

«Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся», — написала госпожа Ким в своем Telegram-канале.

Ранее заявлялось, что родственники погибших получат от компании по 2 млн руб., а пострадавшие в тяжелом состоянии — по 1 млн руб. Также, как сообщал «Ъ-Черноземье», за счет средств бюджета Тамбовской области семьям погибших в Котовске выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., а остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб.

Кроме того, стало известно, что склад Wildberries в Котовске возобновит работу 23 июля. По словам Татьяны Ким, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки от продавцов, а товары, хранившиеся на нем, вернутся в продажу.

В результате удара по логоцентру в Электростали, по данным властей, погиб один сотрудник, пострадали 57 человек. В Котовске скончались семь человек, а ранены еще 25. Утром 20 июля также проводилась эвакуация сотрудников склада в подмосковном Коледино, однако вскоре персонал вернулся к штатной работе.

Главное об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

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