24 ветерана спецоперации открыли бизнес при поддержке Красноярского краевого агентства занятости

Участники СВО в Красноярском крае при поддержке регионального агентства труда и занятости активно осваивают сферу малого и среднего бизнеса. С начала года 24 бывших военнослужащих зарегистрировали собственные предприятия. В агентстве отмечают, что ветераны строят бизнес в стратегически важных отраслях: агропромышленном комплексе, логистике, строительстве, производстве стройматериалов. Специалисты центров занятости населения консультируют начинающих бизнесменов по выбору организационно-правовой формы и налогового режима. Помогают составить детальный бизнес-план и пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности. Ключевым элементом программы является прямая финансовая поддержка. Для участников спецоперации предусмотрен повышенный размер единовременной целевой выплаты — от 495 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на закупку оборудования, сырья, лицензированного программного обеспечения, аренду помещений, продвижение услуг. Ярким примером эффективности данной меры стал проект в Ермаковском муниципальном округе. Ветеран, ранее отработавший 8 лет электрогазосварщиком, решил открыть строительную фирму. Предварительно оценил рыночную ситуацию: спрос на профильные услуги в районе стабильно высок, однако качественных предложений не хватало. При содействии центра занятости предприниматель оформил необходимую документацию, выбрал оптимальную стратегию налогообложения. Целевая выплата в 495 тысяч рублей позволила оснастить предприятие современным сварочным оборудованием.