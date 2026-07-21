В Прикамье назвали новые сроки завершения строительства очистных за полмиллиарда

В Пермском крае ищут нового подрядчика, который построит канализационные очистные сооружения (КОС) в Карагайском муниципальном округе. Об этом «РГ» сообщил глава местной администрации Василий Нечаев.
Госзаказчик готов заплатить будущему исполнителю 510 миллионов рублей. Подрядчик же должен завершить работы не позднее 16 ноября 2027 года.
Отметим, администрация Карагайского МО весной 2026 года нашла партнера, который согласился возвести очистные. Однако позже компания отказалась от контракта. Представители фирмы заявили, что в переданной им документации было множество ошибок, которые никто не готов был исправлять.
Власти в свою очередь пока не видят необходимости вносить корректировки в материалы.
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту “Строительство канализационных очистных сооружений” проведена Управлением государственной экспертизы Пермского края. По итогам проверки выдано положительное заключение. Дополнительная проверка или заказ повторной экспертизы в настоящее время не планируются», — отметил глава администрации Карагайского муниципального округа Василий Нечаев.
Кстати, возникшие проволочки повлияли на сроки строительства, предыдущий исполнитель должен был завершить работы до начала осени 2027 года, сейчас же график сдвинулся на несколько месяцев.