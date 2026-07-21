Жителя Светлогорска отправили в колонию за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Установлено, что 62-летний подсудимый обнаружил в лесу у поселка Логвино несколько единиц огнестрельного оружия, более 550 патронов и взрывные устройства. Опасную находку мужчина незаконно хранил по месту жительства в постройке на территории Светлогорска. В ноябре 2025 года оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.