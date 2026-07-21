За 160 тысяч бухгалтер решала, кто будет кормить детей в садах Красноярска

Как выяснило надзорное ведомство, все договоры распределялись не по конкурсу, а по решению одного человека — сотрудницы МКУ «ЦБУОО “Левобережная”. Она сама готовила проекты контрактов и рассылала их по садам. Заведующие доверяли бухгалтерии, считая, что всё законно.