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За 160 тысяч бухгалтер решала, кто будет кормить детей в садах Красноярска

Все договоры распределялись не по конкурсу, а по решению одного человека.

В Октябрьском районе Красноярска вскрылась схема коррупции при организации питания в детских садах. Бюджетные расходы составили почти 9 миллионов рублей на 68 контрактов. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Как выяснило надзорное ведомство, все договоры распределялись не по конкурсу, а по решению одного человека — сотрудницы МКУ «ЦБУОО “Левобережная”. Она сама готовила проекты контрактов и рассылала их по садам. Заведующие доверяли бухгалтерии, считая, что всё законно.

Осенью 2024 года к чиновнице обратилась представитель двух фирм с предложением: обеспечить контракты с нужными поставщиками — и получить вознаграждение. Женщина согласилась. Все 68 контрактов достались ООО «Конс» и одному индивидуальному предпринимателю. Плату — 160 тысяч рублей — передали на парковке у здания администрации.

На следствии бухгалтер частично признала вину, но заявила, что деньги взяла на лечение, а поставщикам не помогала. Однако доказательства оказались убедительнее.

Ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Также в суд направлен иск о взыскании с поставщиков и чиновницы почти 9 миллионов рублей — суммы всех контрактов. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

В отношении фирмы-поставщика возбуждено административное дело за незаконное вознаграждение.

Ранее мы сообщали, что дело завели на отца, купившего питбайк 13-летней дочери в Красноярском крае.