Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о переменах в больницах Дивеева и Арзамаса

По словам главы региона, впервые он побывал в Дивеевской ЦРБ ещё в 2018 году, и тогда учреждение уже произвело хорошее впечатление. Однако нынешнее состояние больницы, по его словам, оказалось ещё более впечатляющим: за это время здесь многое заменили, обновили и улучшили.