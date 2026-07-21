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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о переменах в больницах Дивеева и Арзамаса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX напомнил о том, как изменились районные больницы региона за последние годы.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX напомнил о том, как изменились районные больницы региона за последние годы. Он отметил, что особенно заметны перемены в сфере здравоохранения в Дивееве и Арзамасе.

По словам главы региона, впервые он побывал в Дивеевской ЦРБ ещё в 2018 году, и тогда учреждение уже произвело хорошее впечатление. Однако нынешнее состояние больницы, по его словам, оказалось ещё более впечатляющим: за это время здесь многое заменили, обновили и улучшили.

Совсем иные воспоминания, как рассказал Глеб Никитин, связаны с Арзамасом. Он напомнил о поездке в город в период пандемии, когда состояние больницы вызывало серьёзные вопросы. Тогда было принято решение о необходимости установки системы вентиляции в инфекционном корпусе как базовой меры.

Сейчас, по словам губернатора, ситуация изменилась кардинально. В учреждении появились новые окна, современное оборудование и обновлённые медицинские кушетки. Особое впечатление на него произвёл региональный сосудистый центр, где оказывают помощь пациентам с инфарктами и инсультами.

«Здесь спасают жизни при инфарктах и инсультах. Вдумайтесь: около тысячи операций в год. Это три спасенные жизни каждый день!» — отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил закупить медоборудование для Центральной городской больницы Арзамаса.