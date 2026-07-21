Сеянец красноярской сосны отправился расти в Москву

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Москвы увезла домой сеянец сосны, выращенный в красноярской оранжерее Управления зеленого строительства.
Во время прогулки по городу туристка заглянула в оранжерею и узнала, что здесь можно приобрести молодые сосны, которые ежегодно выращивают для восстановления лесного фонда.
По словам гостьи, она не впервые приезжает в Красноярск и старается каждый раз открывать для себя новые места. Узнав о возможности приобрести саженец, москвичка решила увезти с собой «частичку Сибири».
Теперь сеянец красноярской сосны будет расти на участке в Москве, где новая хозяйка пообещала заботиться о нем.