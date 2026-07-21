Воронежские врачи спасли пациента после тяжелого ДТП

Позже у мужчины на фоне травмы у пациента развился тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром — его лёгкие перестали выполнять свою функцию. Уровень кислорода в крови начал стремительно падать, что угрожало необратимыми повреждениями головного мозга и всех систем органов. Для спасения пациента специалисты решили применить ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию, под руководством президента РОСЭКМО (объединения врачей, занимающихся вопросами ЭКМО) Михаила Кецкало.