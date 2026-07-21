От кораблей викингов до ГАИ: как старинная вилла в Светлогорске сначала обрела, а потом утратила головы драконов

«Стиль драконов» был распространён в западноевропейской архитектуре эпохи модерна. Его основателем считается норвежский архитектор Хольм Хансен Мунте. В Калининградской области к этому стилю относится охотничий замок кайзера Вильгельма II в Роминтенской пуще. Есть примеры и в других регионах России — например, в Омске и Томске. Узнать «стиль драконов» легко по стилизованным головам на коньках крыш, которые берут начало от украшений на кораблях викингов.