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Мосты в Петербурге разведут под «морскую» музыку ко Дню ВМФ

Шоу начнётся с «Гимна Великому городу».

Источник: Hu Chen/CC0

Дворцовый мост Санкт-Петербурга в ночь на 24, 25 и 26 июля будут разводить под специальный «морской» трек-лист по случаю Дня Военно-морского флота России. Акция состоится в рамках шоу «Поющие мосты».

Как пишет «Петербургский дневник», мероприятие откроет «Гимн Великому городу». Эта композиция исполняется в балете Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». После гимна прозвучат фрагменты композиций, которые отражают силу отечественного флота и дух морской службы. Это «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде», «Гвардейский марш ВМФ», «Крейсер “Аврора” и марш “Кронштадт”.

Звуковое шоу «Поющие мосты» организовано изданием при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Оно проводится с 2016 года.