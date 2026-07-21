Мосты в Петербурге разведут под «морскую» музыку ко Дню ВМФ

Как пишет «Петербургский дневник», мероприятие откроет «Гимн Великому городу». Эта композиция исполняется в балете Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». После гимна прозвучат фрагменты композиций, которые отражают силу отечественного флота и дух морской службы. Это «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде», «Гвардейский марш ВМФ», «Крейсер “Аврора” и марш “Кронштадт”.