Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл тактику йеменских хуситов в противостоянии с Саудовской Аравией

Йеменские хуситы выводят противостояние с Саудовской Аравией на качественно новый уровень, переходя к тактике, которая фактически зеркалит иранскую схему «дипломатический ультиматум + силовое давление». Об этом пишет политолог Кирилл Семенов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Тегеране за это направление отвечают министерство иностранных дел во главе с Аббасом Арагчи и Корпус стражей исламской революции. В Сане этот функционал распределен между политическим и военным крыльями движения «Ансар Аллах», поясняет эксперт.

Правовое и идеологическое обоснование позиции хуситов обеспечивают их ключевые политики из оманского офиса организации — Мохаммед аль-Бухайти, Абдусалам Салах и Мохаммед Абдусалам, выступающий на переговорах под псевдонимом аль-Эджри.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт напомнил, что аль-Бухайти одобрил запуск рейсов Royal Jordanian в Сану, но следом потребовал полностью деблокировать столичный аэропорт и снять все ограничения с международного судоходства, пригрозив Эр-Рияду последствиями в случае давления на авиаперевозчиков. В свою очередь аль-Эджри раскритиковал формат прямых переговоров Йемена и Саудовской Аравии.

После того как политическое руководство хуситов обозначило свою позицию, слово взяли военные. Официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сареа объявил о введении морской блокады Саудовской Аравии.

Фактически мы наблюдаем отработанную реализацию иранской модели: политическое крыло готовит правовое и идеологическое обоснование, а военное подкрепляет его силовыми действиями.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Политолог обращает внимание, что геополитическая напряженность зачастую достигает своего апогея непосредственно перед достижением компромисса.

Вполне возможно, что именно этот жесткий «симметричный» ответ в конечном итоге подтолкнет все стороны к всеобъемлющему мирному соглашению. Региональные посредники и ООН продолжают активную работу, и пока остается надежда, что текущий кризис станет не точкой невозврата, а последним, самым трудным шагом перед подписанием окончательного соглашения.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

В ответ на заявление Яхья Сареа арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила охрану коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе, пообещав «жестко отвечать» на любые выпады хуситов. Об этом в соцсети X заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики. Он подчеркнул, что принимаемые меры полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву, и одновременно опроверг утверждения хуситов о блокаде йеменских портов и аэропортов.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше