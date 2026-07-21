Политолог раскрыл тактику йеменских хуситов в противостоянии с Саудовской Аравией

В Тегеране за это направление отвечают министерство иностранных дел во главе с Аббасом Арагчи и Корпус стражей исламской революции. В Сане этот функционал распределен между политическим и военным крыльями движения «Ансар Аллах», поясняет эксперт.
Правовое и идеологическое обоснование позиции хуситов обеспечивают их ключевые политики из оманского офиса организации — Мохаммед аль-Бухайти, Абдусалам Салах и Мохаммед Абдусалам, выступающий на переговорах под псевдонимом аль-Эджри.
Эксперт напомнил, что аль-Бухайти одобрил запуск рейсов Royal Jordanian в Сану, но следом потребовал полностью деблокировать столичный аэропорт и снять все ограничения с международного судоходства, пригрозив Эр-Рияду последствиями в случае давления на авиаперевозчиков. В свою очередь аль-Эджри раскритиковал формат прямых переговоров Йемена и Саудовской Аравии.
После того как политическое руководство хуситов обозначило свою позицию, слово взяли военные. Официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сареа объявил о введении морской блокады Саудовской Аравии.
Фактически мы наблюдаем отработанную реализацию иранской модели: политическое крыло готовит правовое и идеологическое обоснование, а военное подкрепляет его силовыми действиями.
Политолог обращает внимание, что геополитическая напряженность зачастую достигает своего апогея непосредственно перед достижением компромисса.
Вполне возможно, что именно этот жесткий «симметричный» ответ в конечном итоге подтолкнет все стороны к всеобъемлющему мирному соглашению. Региональные посредники и ООН продолжают активную работу, и пока остается надежда, что текущий кризис станет не точкой невозврата, а последним, самым трудным шагом перед подписанием окончательного соглашения.
В ответ на заявление Яхья Сареа арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией усилила охрану коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе, пообещав «жестко отвечать» на любые выпады хуситов. Об этом в соцсети X заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики. Он подчеркнул, что принимаемые меры полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву, и одновременно опроверг утверждения хуситов о блокаде йеменских портов и аэропортов.