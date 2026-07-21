В Красноярске закупили 280 квартир для детей-сирот

В Красноярске досрочно выполнили годовой план по обеспечению детей-сирот жильем. В 2026 году для них закупили 280 квартир, сообщили в городской администрации.
На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 1 млрд 428 млн рублей. Деньги направили в рамках госпрограммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан края». Изначально в городе планировали приобрести 253 квартиры, однако за полгода удалось купить больше.
«За полгода нам удалось не только закрыть, но перевыполнить годовой план: вместо запланированных 253 закуплено 280 квартир. Отмечу, что порядка 70% из них были приобретены в новостройках Октябрьского, Советского и Ленинского районов», — рассказал заместитель главы города, руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
В администрации напомнили, что очередь на получение жилья для детей-сирот формирует министерство образования Красноярского края. Департамент градостроительства выступает муниципальным заказчиком и заключает контракты на покупку квартир. Работа ведется по соглашению с министерством строительства и ЖКХ Красноярского края.