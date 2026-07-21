В Красноярске закупили 280 квартир для детей-сирот

На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 1 млрд 428 млн рублей. Деньги направили в рамках госпрограммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан края». Изначально в городе планировали приобрести 253 квартиры, однако за полгода удалось купить больше.