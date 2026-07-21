В Калининградской области на трассе А-229 вводят реверсивное движение

Ограничения вводятся из-за работ по устранению дефектов покрытия проезжей части на участке с 50-го (пос. Куйбышевское) по 66-й километр (пос. Междуречье). Как пояснила пресс-служба, реверсивное движение организуют не на всем протяжении отрезка, а локально — в местах производства работ.