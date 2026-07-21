В Таганроге к отопительному сезону готовы 560 из 1082 домов

К предстоящему отопительному сезону также готовы: 70 из 220 объектов социальной сферы — школ, детских садов и больниц и 25 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд. На плановый ремонт сейчас закрыты пять котельных: на ул. Л. Чайкиной, 23 — до 3 августа; на ул. Розы Люксембург, 52а — до 28 июля; в пер. Красный, 22а — до 29 июля; на ул. Бабушкина, 43 и ул. Петровской, 90 — до 26 июля.