Госжилинспекция добилась ремонта отмостки в доме на улице Витебской в Нижнем Новгороде

Домоуправляющая компания отремонтировала почти 150 м² отмостки в Канавинском районе после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГЖИ. В 2025 году жители дома № 7 по улице Витебской пожаловались в ГЖИ на разрушенную отмостку, отсутствие решёток на продухах и лотков для отвода дождевой воды. До обращения в надзорный орган собственники несколько раз просили управляющую компанию выполнить ремонт, но работы откладывались.