Госжилинспекция добилась ремонта отмостки в доме на улице Витебской в Нижнем Новгороде

Домоуправляющая компания отремонтировала почти 150 м² отмостки в Канавинском районе после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГЖИ. В 2025 году жители дома № 7 по улице Витебской пожаловались в ГЖИ на разрушенную отмостку, отсутствие решёток на продухах и лотков для отвода дождевой воды. До обращения в надзорный орган собственники несколько раз просили управляющую компанию выполнить ремонт, но работы откладывались.
В ходе проверки доводы жильцов подтвердились: отмостка имела многочисленные трещины и выбоины, местами покрытие отсутствовало. По предписанию Госжилинспекции подрядчик демонтировал старое основание, уложил песчаную подушку, установил бордюрный камень, засыпал щебень и уложил верхний слой асфальта. Общая площадь восстановленных работ составила почти 150 квадратных метров. Кроме того, в доме установили решётки на продухи и смонтировали лотки для организованного отвода дождевых вод, что дополнительно защитит фундамент и цоколь от влаги, отметили в ведомстве.
Начальник нижегородского заречного отдела ГЖИ Руслан Черемискин сообщил о результатах проверки. Он напомнил, что отмостка вокруг дома — это водонепроницаемая полоса, защищающая фундамент от дождевой и талой воды. С начала 2026 года в заречный отдел Госжилинспекции поступило почти 13 тысяч обращений от собственников многоквартирных домов. По результатам проверок выдано 315 предписаний, направлено 215 предостережений, а коммунальные организации оштрафованы на 10,4 млн рублей.
Граждане могут подать обращение в ГЖИ через приложение и портал «Госуслуги. Дом», лично (при наличии документа, удостоверяющего личность) или по телефону горячей линии: 8 (831) 430‑79‑19.
Ранее сообщалось, что с начала года в Нижегородский нагорный отдел ГЖИ поступило почти 9 тысяч жалоб на работу коммунальщиков.