Детскую школу искусств в подмосковной Кашире обновят к середине сентября

Филиал Каширской детской школы искусств ремонтируют в микрорайоне Ожерелье в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Сдать объект в эксплуатацию планируют 15 сентября этого года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В настоящее время в здании ДШИ заливают полы в кабинетах, штукатурят и окрашивают стены, укладывают плитку. Рабочие убирают помещения и выносят строительный мусор. На финальной стадии находится монтаж инженерных систем: устанавливаются светильники, розетки и выключатели, системы пожарной безопасности и оповещения. Фасадные работы выполнены на 90%.
Руководитель проекта генерального подрядчика Максим Кузнецов отметил, что общая строительная готовность детской школы искусств составляет 70%. В капитальном ремонте задействовано 14 человек. Работы идут согласно графику.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.