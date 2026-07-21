В Октябрьском округе восстановили два моста, смытых паводком

Специалисты краевого минтранса и управления автомобильных дорог и транспорта продолжают работу по восстановлению мостов и дорог, размытых в ходе дождевого паводка. Так, пострадали два сооружения через реки Алмаз и Атер, которые были возведены на время капремонта основных сооружений. Проезд по ним восстановлен. В восстановлении местных дорог участвуют ремонтные службы администрации Октябрьского округа и местные жители.