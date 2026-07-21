Дятлова предложила альтернативу «угнетенной» парковке на площади Победы

"К этой части точно нужно уже приступать в ближайшее время, — заметила глава. — Несмотря на то, что на муниципальной парковке мы поставили новое оборудование, мы не трогали основание. А там, ещё раз говорю, плитка достаточно угнетённая. У коллег было несколько вариантов. Один вариант был — сделать максимальное озеленение, и сделать его таким хаотичным способом. Был вариант с деревьями по периметру. Обсуждалось, сохраняется ли при этом функция площади как площади.