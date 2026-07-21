Калининградские строители заявили о четырехмесячной очереди за кирпичом

«У нас есть большая проблема, логистическая проблема, у нас есть кадровая проблема, у нас есть, что там говорить, нехватка материалов строительных. Мы стоим как строители в очередях. В этом году четыре месяца стояли за кирпичом в очереди», — сказала Улицева.