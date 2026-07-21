На 110 заправках в Тамбовской области есть все виды топлива, 47 АЗС не работают

На всех автозаправочных станциях Тамбовской области с 20 июля начал действовать временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры госномера автомобиля. Во вторник, 21 июля, могут заправляться машины, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9. На АЗС сохраняются ранее введенные ограничения — не более 30 литров бензина на одно авто и запрет на отпуск в канистры. За нарушения установленного порядка заправки авто предусмотрена ответственность: предупреждения и административные штрафы, которые могут достигать 100 тыс. руб.