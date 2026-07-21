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Губернатор Глеб Никитин проверил работу ЦРБ Дивеева и Арзамаса

Губернатор сравнил архивные снимки медучреждений с их нынешним состоянием и отметил высокий уровень модернизации.

Губернатор Глеб Никитин поделился впечатлениями от изменений в сфере здравоохранения в муниципалитетах Нижегородской области. Это продолжение его рабочей поездки в Арзамас и Дивеево, о которой сообщалось ранее. Глава региона рассказал об этом в своем Макс-канале.

Сравнив архивные фотографии прошлых лет с текущим состоянием больниц, Глеб Никитин отметил колоссальный масштаб выполненных работ. В частности, Дивеевская ЦРБ, выглядевшая достойно еще в 2018 году, после полного обновления оборудования и ремонта вышла на принципиально новый уровень.

Снимок из Арзамасской больницы времен пандемии напомнил о плачевном состоянии корпуса, где изначально требовалась хотя бы базовая вентиляция. Сейчас там работает современный сосудистый центр, где врачи проводят около тысячи операций в год, спасая по три жизни ежедневно.