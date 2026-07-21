Губернатор Глеб Никитин проверил работу ЦРБ Дивеева и Арзамаса

Снимок из Арзамасской больницы времен пандемии напомнил о плачевном состоянии корпуса, где изначально требовалась хотя бы базовая вентиляция. Сейчас там работает современный сосудистый центр, где врачи проводят около тысячи операций в год, спасая по три жизни ежедневно.