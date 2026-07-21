Губернатор Глеб Никитин проверил работу ЦРБ Дивеева и Арзамаса

Губернатор Глеб Никитин поделился впечатлениями от изменений в сфере здравоохранения в муниципалитетах Нижегородской области. Это продолжение его рабочей поездки в Арзамас и Дивеево, о которой сообщалось ранее. Глава региона рассказал об этом в своем Макс-канале.
Сравнив архивные фотографии прошлых лет с текущим состоянием больниц, Глеб Никитин отметил колоссальный масштаб выполненных работ. В частности, Дивеевская ЦРБ, выглядевшая достойно еще в 2018 году, после полного обновления оборудования и ремонта вышла на принципиально новый уровень.
Снимок из Арзамасской больницы времен пандемии напомнил о плачевном состоянии корпуса, где изначально требовалась хотя бы базовая вентиляция. Сейчас там работает современный сосудистый центр, где врачи проводят около тысячи операций в год, спасая по три жизни ежедневно.