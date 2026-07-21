Бочаров оценил модернизацию дорожной инфраструктуры юга Волгограда

— Мы приняли серьёзную государственную программу развития Волгограда на 10 лет. В прошлом году создали подпрограмму по Красноармейскому району — исходя из объёма накопленных проблем и задач развития всей области. Здесь сформирована значительная часть экономического потенциала региона, но и износ инфраструктуры, и нагрузка на неё выше. Несмотря на все трудности, все проекты реализуются по графикам, с надлежащим качеством и в полном объёме обеспечены ресурсами. В ходе работ появляются новые задачи, которые формируют сами жители, — подчеркнул Андрей Бочаров.