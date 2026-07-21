В Самаре три пляжа признаны опасными для купания

В частности, нарушения качества воды были зафиксированы на пляжах набережной Самары — на участках первой и второй очередей, а также в районе Загородного парка. Проблемы выявлены и на городском пляже Отрадного на реке Большой Кинель, на пляже № 1 в Сызрани вблизи спасательной станции, а также на озере Лещево в Нефтегорском районе.