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В Самаре три пляжа признаны опасными для купания

В Самарской области зафиксированы пляжи с небезопасной для купания водой. Специалисты изучили пробы воды, и хотя возбудителей патогенной микрофлоры выявлено не было, в ряде локаций обнаружены отклонения по микробиологическим параметрам. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

В частности, нарушения качества воды были зафиксированы на пляжах набережной Самары — на участках первой и второй очередей, а также в районе Загородного парка. Проблемы выявлены и на городском пляже Отрадного на реке Большой Кинель, на пляже № 1 в Сызрани вблизи спасательной станции, а также на озере Лещево в Нефтегорском районе.

При этом по санитарнохимическим и паразитологическим показателям пробы воды соответствовали нормативам. Дополнительно эксперты проверили 63 пробы песка — они также отвечают гигиеническим требованиям по всем параметрам.

В связи с этим на пляжах установят соответствующие аншлаги, черный шар или плакат «Купание запрещено». Ведомство рекомендует ограничить купание в указанных местах до нормализации ситуации.

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