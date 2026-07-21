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Парк техники Ленобласти пополнился новыми машинами для вывоза мусора

Ломовозы будут использовать для вывоза крупногабаритных отходов.

Два новых ломовоза и современный автопоезд на базе «КАМАЗ» расширят парк специализированной техники Ленинградской области. Обновление парка является частью системной работы по развитию инфраструктуры обращения с ТКО, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном комитете по обращению с отходами.

Ломовозы будут использовать для вывоза крупногабаритных отходов, древесных остатков и мусора после ликвидации несанкционированных свалок. Автопоезд позволит сделать перевозки более эффективными, сократит простои техники и увеличит объем отходов, который удается вывезти за смену.

«Обновление автопарка — часть системной работы по развитию инфраструктуры обращения с отходами в Ленинградской области. Новая техника позволит быстрее реагировать на обращения жителей и повысить эффективность вывоза крупногабаритных отходов», — прокомментировала председатель Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.