Два нижегородских объекта хотят включить в «Генеральную уборку» в 2027 году

Два пруда-накопителя кислых гудронов в Нижегородской области претендуют на финансирование от Минприроды РФ по проекту «Генеральная уборка» в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства. Они входят в перечень 18 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из 12 регионов, чьи заявки министерство рассмотрит осенью.