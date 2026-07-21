Калининградка завоевала сразу три золота чемпионата России по велоспорту

Калининградка Алиса Бондарева завоевала три золота на чемпионате России по велоспорту для спортсменов с нарушением слуха. В Ижевске победительница Сурдлимпийских игр в Токио подтвердила свой высокий класс, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Алиса отличилась в спринте на 1000 м, опередив соперниц из Москвы и Самарской области. Также — в гонке на 20 км, где она опередила представительниц Самарской области.
В гонке критериум Алиса также оказалась быстрее спортсменок из Самарской области.
Всего за медали боролись 26 велосипедистов из Самарской, Московской, Калининградской, Курской, Свердловской, Тульской областей и Москвы.
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