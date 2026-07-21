Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка завоевала сразу три золота чемпионата России по велоспорту

Алиса Бондарева отличилась на соревнованиях спортсменов с нарушением слуха в Ижевске.

Калининградка Алиса Бондарева завоевала три золота на чемпионате России по велоспорту для спортсменов с нарушением слуха. В Ижевске победительница Сурдлимпийских игр в Токио подтвердила свой высокий класс, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Алиса отличилась в спринте на 1000 м, опередив соперниц из Москвы и Самарской области. Также — в гонке на 20 км, где она опередила представительниц Самарской области.

В гонке критериум Алиса также оказалась быстрее спортсменок из Самарской области.

Всего за медали боролись 26 велосипедистов из Самарской, Московской, Калининградской, Курской, Свердловской, Тульской областей и Москвы.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше