ГУ МВД по Нижегородской области разъяснило правила отмены штрафов за стоянку в очереди на АЗС

ГУ МВД по Нижегородской области разъяснило ситуацию с отменой штрафов для водителей, остановившихся под знаком «Остановка запрещена» при ожидании в очереди на АЗС. Ведомство обратилось к СМИ и жителям региона после появления в медиапространстве некорректной информации о том, что такие постановления якобы не аннулируются.
В сообщении полиции пояснили: опубликованные данные были ошибочными. Если гражданин обратится с заявлением о пересмотре постановления по аналогичному нарушению ПДД, каждое дело будет рассматриваться индивидуально. При принятии решения учитываются обстоятельства — малозначительность правонарушения или наличие крайней необходимости, при которой водитель был вынужден остановиться.
На основании этих факторов возможно принятие решения об отмене административного наказания, пишет ИА «НТА-Приволжье».
«В случае обращения гражданина, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания за аналогичное правонарушение в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости», — говорится в заявлении регионального Управления МВД.
Ранее сообщалось, что волонтеры и жители Нижнего Новгорода помогли справиться с ажиотажем на АЗС.