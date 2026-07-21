ГУ МВД по Нижегородской области разъяснило правила отмены штрафов за стоянку в очереди на АЗС

ГУ МВД по Нижегородской области разъяснило ситуацию с отменой штрафов для водителей, остановившихся под знаком «Остановка запрещена» при ожидании в очереди на АЗС. Ведомство обратилось к СМИ и жителям региона после появления в медиапространстве некорректной информации о том, что такие постановления якобы не аннулируются.