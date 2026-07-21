90 лет перелёту Чкалова «Москва — Дальний Восток»

Советское правительство подарило Чкалову небольшой самолёт, на котором он летал по всей Горьковской области, помогая людям. После рокового крушения И-180 в 1938 году в кармане гимнастёрки Чкалова нашли записи, что нужно приобрести для нужд одного из подшефных детских домов. Многим Валерий Павлович помог решить проблемы с жильём, лекарствами, обучением детей и прочим. Люди помнили его не только за легендарные полёты, но и доброе сердце.