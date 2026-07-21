«Ротор» — «СКА‑Хабаровск»: главные мысли тренеров после 1:0 в Волгограде

— На «Волгоград Арене» отличное травяное покрытие и мощная поддержка трибун. Для нас это немного непривычно — все сборы мы провели на искусственном поле, и это могло повлиять на наши действия. Тем не менее в отдельных эпизодах команда смотрелась достойно, мы создавали проблемы «Ротору». Многое из задуманного удалось воплотить на поле. Я благодарен ребятам за самоотдачу: они бились как львы, и у них сегодня было одно желание — победить.