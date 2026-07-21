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«Ротор» — «СКА‑Хабаровск»: главные мысли тренеров после 1:0 в Волгограде

Во втором туре чемпионат России по футболу среди команд Первой лиги «Ротор» на своем стадионе.

Во втором туре чемпионат России по футболу среди команд Первой лиги «Ротор» на своем стадионе принимал «СКА-Хабаровск». Встреча получилась напряженной и интересной, проходила при преимуществе хозяев поля. Волгоградцы создали массу моментов, однако долгое время не могли их реализовать. В итоге дожали соперника и заслуженно победили — 1:0. На послематчевой пресс-конференции тренеры поделились впечатлениями от встречи.

По оценке главного тренера «СКА‑Хабаровск» Михаила Семёнова, исход матча решил пенальти:

— Игроки команды считают, что касания не было, но решение остаётся за арбитром, и именно 11‑метровый в итоге предопределил поражение. У нас был отличный шанс сравнять счёт — выход один на один, но, к сожалению, реализовать его не удалось, — отметил Семёнов.

Он также обратил внимание на специфику поля и атмосферы:

— На «Волгоград Арене» отличное травяное покрытие и мощная поддержка трибун. Для нас это немного непривычно — все сборы мы провели на искусственном поле, и это могло повлиять на наши действия. Тем не менее в отдельных эпизодах команда смотрелась достойно, мы создавали проблемы «Ротору». Многое из задуманного удалось воплотить на поле. Я благодарен ребятам за самоотдачу: они бились как львы, и у них сегодня было одно желание — победить.

В числе наиболее активных игроков у хозяев наставник гостей выделил Артёма Симоняна и Абу‑Саида Эльдарушева.

Тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфёнов:

— Тяжелейший матч. Он мог упроститься, засчитай мяч арбитр, который на метр находиля в воротах. Вы меня знаете, я очень редко эти моменты комментирую, но это ведь очевидные моменты, так же, как и с мелкими фалами. Не хотелось бы, чтобы это превратилось в тенденцию.

Меня порадовало, что команда играла правильно, прессинговала, создавала моменты, контролировала контратаки соперника. Да, были ошибки, но ребята выполняли то, что мы от них требовали. Самое важное — они дожали соперника и заслуженно победили.

Наставник волгоградцев отметил, что команда ещё находится в стадии становления:

— Подготовка получилась очень короткой и скомканной. Сейчас сыгранность приходит уже через официальные матчи. Любому тренеру хочется, чтобы этот процесс шел быстрее, но сегодня ребята действительно молодцы. Создали очень много моментов и бились до финального свистка.

Матч получился по-настоящему нервным — и это отлично читается в словах тренеров. Оба сошлись на том, что исход решил один-единственный эпизод: для Семёнова это пенальти, для Парфёнова — незасчитанный гол. При этом ни один из них не сводил игру к удаче: оба видели в ней характер и работу.

Семёнов старался держаться спокойно и не уходить в претензии — он честно признал влияние спорных моментов, но сделал главный акцент на самоотдаче своих ребят: они, по его словам, бились, как львы, и старались выполнить задуманное, хотя непривычное травяное поле и мощная атмосфера «Волгоград Арены» всё равно добавили сложностей.

Парфёнов, обычно сдержанный, на этот раз не стал прятать эмоции: для него было важно подчеркнуть, что победа не случайна — её выстрадали. Он отметил, что команда действует по плану, прессингует, контролирует соперника и дожимает в тяжёлых моментах. И при этом тренер прямо дал понять: да, команда ещё в стадии становления, сыгранность нарабатывается уже в официальных матчах, и хочется, чтобы этот процесс шёл быстрее.

В итоге картина выходит цельной: плотная, равная игра, где результат дала не вспышка вдохновения, а упорство и терпение. И именно это оба тренера и вынесли с поля — один с горьковатым, но уважительным послевкусием поражения, другой — с усталым, но настоящим удовлетворением от победы.

Следующую встречу волгоградцы проведут 27 июля в Набережных Челнах против «КАМАЗа».

Александр Веселовский.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102».