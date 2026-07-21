Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Коэффициент рождаемости вырос в июне в 20 российских регионах, наибольшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также Чукотском автономном округе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».
«В июне этого (2026 — ред.) года в 20 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости. Наиболее существенный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе», — сказала Голикова в ходе мероприятия.