Налоговая решила обанкротить орловского автодилера из-за долгов на 63 млн рублей

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области с требованием обанкротить местного автодилера ООО «Северный ветер» Владимира Бутусова (владеет местной профильной ГК «Возрождение»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Размер задолженности составляет 63,1 млн руб. Другие подробности иска не раскрываются: он еще не принят к производству.
В ГК «Возрождение» не смогли прокомментировать «Ъ-Черноземье» возможное разбирательство: на момент звонка корреспондента в компании не было сотрудников, которые могли бы пообщаться с журналистами. По другим телефонам, в том числе указанным как относящиеся к ООО «Северный ветер», не ответили.
По данным Rusprofile, ООО «Северный ветер» было зарегистрировано в Орловской области в феврале 2011 года. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Бенефициар и директор — Владимир Бутусов. По итогам 2025 года выручка составила 1,1 млрд руб., убыток — 177 млн руб. 2024 год компания завершила с более позитивными результатами: она выручила 2,4 млрд руб. и получила 2,5 млн чистой прибыли.
Господин Бутусов также является единоличным владельцем ООО «Возрождение» и собственником 51% ООО «Автогарант» (49% у Анатолия Бутусова), которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей в Орловской области. Также ему принадлежат местные автодилеры ООО «Восточный ветер» и ООО «Реал Моторс».
Ранее Альфа-банк пытался обанкротить орловский «Реал Моторс» из-за долга на 62,7 млн руб. В итоге суд закрыл дело в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.