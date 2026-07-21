Налоговая решила обанкротить орловского автодилера из-за долгов на 63 млн рублей

В ГК «Возрождение» не смогли прокомментировать «Ъ-Черноземье» возможное разбирательство: на момент звонка корреспондента в компании не было сотрудников, которые могли бы пообщаться с журналистами. По другим телефонам, в том числе указанным как относящиеся к ООО «Северный ветер», не ответили.