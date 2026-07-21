Совершили невозможное. 90 лет перелёту Чкалова «Москва — Дальний Восток»

90 лет назад, с 20 по 22 июля 1936 года, лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков совершили по тем временам невозможное: беспосадочный перелет по маршруту Москва — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — Петропавловск-Камчатский — остров Удд. За 56 часов 20 минут экипаж на самолёте АНТ-25 преодолел 9 374 километра. Этот перелет стал мировым рекордом по дальности и сложности, выведя советскую авиацию на новый уровень.
Валерий Чкалов никогда не боялся трудностей — ни на земле, ни на небе. То, что именно он сможет возглавить легендарный беспосадочный перелёт никто не сомневался. Требовались не только знания, но и бесстрашие, которых Валерию Павловичу было не занимать.
Чкалов нырял на самолёте под телеграфные провода, мосты, догонял скорые поезда и, коснувшись вагонов колёсами, возвращался на аэродром. У Валерия Павловича были проблемы с военной дисциплиной, но даже его враги соглашались: в небе Чкалову нет равных.
О чём думал асс перед своим первым беспосадочным полётом, неизвестно. Однако накануне вылета отправил своей матери Наталье Георгиевне по тем временам большую сумму — 1000 рублей. А 5 июля Чкалов прилетел на самолёте в родное село Василёво (сейчас город Чкаловск Нижегородской области), долго кружил над домами и махал местным жителям из кабины.
В 1930-е годы в мире шла борьба за дальность перелётов. Валерий Чкалов со вторым пилотом Георгием Байдуковым и штурманом Александром Беляковым добивались разрешения у руководства СССР полететь через Северный полюс в Америку.
Но на личной встрече в июне 1936 года Сталин предложил Чкалову с Байдуковым другой маршрут: Москва — Петропавловск-на-Камчатке.
Уже на острове Удд на борт самолёта была нанесена надпись «Сталинский маршрут», сохранённая и при следующем легендарном перелёте — через Северный полюс в Америку.
Экипажу дали задание: пролететь без остановки по маршруту Москва — Баренцево море — Земля Франца-Иосифа — мыс Челюскина до Петропавловска-на-Камчатке. При благоприятных условиях — следовать дальше по направлению Николаевск-на-Амуре — Чита.
По одной из версий, этим полётом главнокомандующий Сталин хотел показать, на что способна советская авиация Японии, несколько лет назад захватившей граничащий с СССР северо-восток Китая.
В бортовом журнале позднее насчитали 19 изломов маршрута: прямую линию постоянно ломали циклоны, облачность и необходимость обходить особенно опасные районы.
Самолёт АНТ-25, на котором был совершён беспосадочный рейс по маршруту Москва — Северный Ледовитый океан — Петропавловск-Камчатский, был специально создан для достижения максимальной дальности полёта. Аббревиатура РД, использовавшаяся наряду с названием самолёта, означала «рекорд дальности».
Его строили под руководством выдающегося советского авиаконструктора Андрея Туполева. За непосредственное проектирование отвечал Павел Сухой и его конструкторская бригада.
Самолет отличался передовым для своего времени радиооборудованием, навигационными и контрольными приборами. «В нашем распоряжении было все, что может представить современная техника для полета в любых направлениях днем, ночью, в туман», — писал позднее о самолёте Валерий Чкалов.
Расчётная продолжительность полёта АНТ-25 для начала 1930-х годов била рекорды — до 75 часов. Однако у самолёта был только один двигатель М-34 конструкции Александра Микулина. Отказ двигателя означал, что садиться придётся на воду, камни или в тундру. Когда стало ясно, что до места первоначального назначения самолёт не долетит, Чкалов смог посадить машину на мокрую гальку острова Удд.
Управляя самолётом, Чкалов и Байдуков сменяли друг друга. Штурманом был Беляков. Он прокладывал путь там, где под самолётом не было ни дорог, ни городов, ни привычных ориентиров.
Из-за кислородного голодания лётчики более двух суток почти ничего не ели. Спать не могли из-за колоссального волнения. Да и разместиться в небольшой кабине самолёта было негде.
За мужество и героизм все трое членов экипажа АНТ-25 были удостоены звания Героя Советского Союза. Валерий Чкалов получил премию в 30 тысяч рублей, Байдуков и Беляков — по 20 тысяч рублей. В честь летчиков были переименованы острова в Охотском море: Удд стал островом Чкалова, Лангр — островом Байдукова, Кевос — островом Белякова.
Сегодня легендарный АНТ-25, долетевший из Москвы на остров Удд, — памятник науки и техники 1-ой категории, занимает центральное место в ангаре при музее им. В. П. Чкалова в городе Чкаловск Нижегородской области.
В 1940 году самолет был переправлен в Москву. В конце 1941 года, когда враг наступал на столицу, АНТ-25 по железной дороге экстренно эвакуировали на станцию Правдинск, ближайшую к Чкаловску. В Чкаловск легендарный АНТ-25 доставляли по частям: сначала на подводах двигатель, шасси, обтекатели и хвостовое оперение. Весной 1942 года на барже перевезли центроплан и крылья.
В небе Валерий Чкалов был бесстрашным лётчиком, а на земле, в том числе стремился помогать другим людям. В 1937 году он был избран депутатом Совета национальностей Верховного совета СССР 1-го созыва от Горьковской области и Чувашской АССР.
Советское правительство подарило Чкалову небольшой самолёт, на котором он летал по всей Горьковской области, помогая людям. После рокового крушения И-180 в 1938 году в кармане гимнастёрки Чкалова нашли записи, что нужно приобрести для нужд одного из подшефных детских домов. Многим Валерий Павлович помог решить проблемы с жильём, лекарствами, обучением детей и прочим. Люди помнили его не только за легендарные полёты, но и доброе сердце.
Всем было известно, что Чкалов обожал свою семью: сына Игоря, дочь Валерию и жену Ольгу Эразмовну. Вторая дочь лётчика Ольга родилась через семь месяцев после трагической гибели отца.
Ольга Эразмовна с тяжёлым сердцем отпускала мужа в полёты, но понимала: без неба её Валерий не сможет. Супруга Чкалова прожила почти сто лет и больше никогда не вышла замуж, хотя надо было одной поднимать троих детей. Вдове лётчика ещё удавалось помогать жёнам других лётчиков, попавших под маховик репрессий.
Дочь Чкалова, Валерия Валерьевна, положила жизнь, чтобы затем в своей книге опровергнуть все искажённые факты об отце. Дети были уверены: Чкалов умер не своей смертью. И его гибель выдали за крушение самолёта во время испытаний.
20 июля в Нижнем Новгороде к памятнику Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского в честь 90-летия легендарного беспосадочного перелёта «Москва — Дальний Восток» благодарные земляки принесли цветы.
Среди них был двоюродный племянник Валерия Чкалова, автор более десяти книг о своём знаменитом родственнике, Алексей Чкалов (на фото в центре).