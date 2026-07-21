Коммунальщики Красноярска решили защитить городскую канализацию от влажных салфеток

Красноярские коммунальщики пытаются защитить канализационные насосные станции от влажных салфеток и нетканых кухонных тряпок, которые жители спускают в унитазы. Так, на улице Маерчака строится цех механической очистки, где уже начался монтаж улавливающего оборудования: специальные процеживающие сточную воду решетки и два отжимающих выловленный мусор пресса. Этот канализационный узел обслуживает весь Октябрьский район и большую часть Железнодорожного. За сутки агрегаты перекачивают более 65 тысяч кубометров стоков. За последние три года коммунальщики «КрасКома» построили аналогичные блоки механической очистки на улице Семафорной, проспекте «Красноярский рабочий», в микрорайонах Орбита и Солнцы-2. Планируется смонтировать фильтровальные экраны на улице Щорса и в мкр-не Белые Росы, а также на других КНС, где часто случаются засоры. Всего с начала года коммунальщики сняли с решеток очистных сооружений и насосов КНС около 400 тонн отходов, большую часть которых составляют влажные салфетки, средства личной гигиены и кухонные тряпки из нетканых материалов. Они сбиваются в огромные волокнистые комья и намертво блокируют работу насосов и зловонные стоки вместо сетей канализации выливаются на улицы и в подвалы.