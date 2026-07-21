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Полиция разъяснила отмену штрафов нижегородцам за стоянку в очереди на АЗС

В ГУ МВД уточнили информацию: водители могут отменить постановления, если докажут крайнюю необходимость.

Штрафы за остановку под запрещающими знаками для водителей, стоящих в очередях на автозаправках, всё же могут быть отменены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, скорректировав ранее распространенную информацию.

Как пояснили в ведомстве, в случае обращения автомобилистов решения по каждому постановлению будут пересматриваться. Штрафы отменят с учетом малозначительности правонарушения либо признания того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что законных оснований для аннулирования таких автоматических штрафов с камер нет, однако полиция уточнила порядок индивидуального обжалования для нижегородцев.