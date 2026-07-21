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Офицер СВО стал первым заместителем главы Октябрьского района Ростовской области

Первым заместителем главы Октябрьского района Ростовской области назначили Николая Легконогова.

Источник: Комсомольская правда

Первым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначили Николая Легконогова. Об этом сообщают местные власти.

Николай Александрович — уроженец Октябрьского района. Он много лет служил в Вооруженных силах России, получил звание капитана, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в освобождении ДНР. Награжден медалью Суворова.

В 2023 году по состоянию здоровья был демобилизован. После этого он стал заместителем начальника департамента строительства и ЖКХ. Затем управленец прошел кадровую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Дона».

— Вступление в должность первого заместителя главы администрации — новый уровень ответственности. Теперь в фокусе внимания Николая Александровича широкий круг стратегических вопросов развития Октябрьского района. Опыт военного в сочетании с подготовкой в сфере управления позволит эффективно координировать работу и добиваться поставленных целей, — подчеркнули в администрации Октябрьского района Ростовской области.

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