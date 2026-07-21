В Благодарненском округе Ставрополья построят фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возводят в поселке Каменка Благодарненского округа Ставропольского края. Строительство медпункта стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в краевом правительстве.
Новый ФАП спроектирован с учетом современных стандартов первичной медико-санитарной помощи. Там обустроят кабинет приема пациентов, процедурную, прививочный кабинет. Жители смогут проходить профилактические осмотры, диспансеризацию, вакцинацию, получать неотложную помощь, не выезжая за пределы населенного пункта. Медучреждение будет обслуживать более 450 пациентов.
«За годы реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения в крае построили 25 быстровозводимых ФАПов и врачебных амбулаторий. В этом году будут возведены еще 14 медучреждений в девяти округах, включая Благодарненский. Это позволит приблизить качественную медицинскую помощь к жителям даже самых отдаленных населенных пунктов, что отвечает задачам национального проекта по увеличению продолжительности здоровой жизни граждан», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.