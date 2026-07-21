Биолог объяснил, почему после жары опасно собирать грибы

После продолжительной жары не стоит собирать дикорастущие грибы, даже если они относятся к съедобным видам. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
«В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы — в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает. Особенно опасны старые и переросшие экземпляры: они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов», — рассказал биолог.
Дмитрий Федоров также отметил, что после нескольких жарких дней меняется структура грибов. Они становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. По словам специалиста, из-за этого даже привычные съедобные грибы могут оказаться тяжелыми для пищеварения и представлять риск для здоровья.
(Фото: magnific.com).