Биолог объяснил, почему после жары опасно собирать грибы

Дмитрий Федоров также отметил, что после нескольких жарких дней меняется структура грибов. Они становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. По словам специалиста, из-за этого даже привычные съедобные грибы могут оказаться тяжелыми для пищеварения и представлять риск для здоровья.