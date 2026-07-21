В Октябрьском округе Прикамья от воды освободился 61 дом

В Октябрьском муниципальном округе стабилизируется паводковая ситуация. Самая южная часть Прикамья наиболее сильно пострадала от мощных ливней и вышедших из берегов рек. В зону подтопления попали десятки жилых домов.
Минтербез Прикамья сообщил об освобождении от воды к утру 21 июля 61 дом и приусадебный участокв четырех населенных пунктах Октябрьского округа: 48 домов — в селе Ишимово; восемь — в поселке Русский Сар; один — в деревне Бикбай; четыре — в деревне Биктулка.
В ходе проведения эвакуации населения Пермская краевая служба спасения из подтопленных домов и территорий спасла 20 человек, включая троих детей. Всего за помощью обратилось 36 семей. Они разместились у родственников.
Краевые власти инициировали проведение оценки поврежденного и утраченного имущества жителями пострадавших от паводка населенных пунктов. После проведения необходимых процедур им выплатят необходимую материальную помощь. Для ее получения необходимо обращаться в сектор ГО и ЧС администрации Октябрьского округа.
Минтранс Прикамья, краевое управление автомобильных дорог и транспорта продолжают работу по восстановлению мостов и дорог, размытых в ходе дождевого паводка. Восстановлен проезд по двум временным мостам через реки Алмаз и Атер.
Последствия устранения паводка в регионе поставила на контроль краевая прокуратура. По данным ГУ МЧС Прикамья, в зоне подтопления остаются 11 жилых домов, 13 приусадебных участков в деревне Бикбай Октябрьского округа и деревне Салаваты Уинского округа.